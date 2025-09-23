Tekirdağ'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda yakalanan uyuşturucu satıcısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
Olay, Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.Y., M.Ş. ve R.G. isimli şahısların üzerlerinde ve ikamet ettikleri adreste arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 3 adet peçete tabir edilen uyuşturucu madde, bir cep telefonu, 5 bin 125 TL nakit para ve 2 makas ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç kişiden N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, N.Y.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

