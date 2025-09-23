Tekirdağ'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.Y., M.Ş. ve R.G. isimli şahısların üzerlerinde ve ikamet ettikleri adreste arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 3 adet peçete tabir edilen uyuşturucu madde, bir cep telefonu, 5 bin 125 TL nakit para ve 2 makas ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç kişiden N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, N.Y.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: İHA