Gürsel Tekin'den CHP İstanbul Kongresine İlk Yorum: 'Biz Yargı Kararıyla Geldik'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl yönetimi mahkeme kararıyla görevden alınırken, başkanlığa kayyım olarak Gürsel Tekin atanmıştı.

Gürsel Tekin, bugün yapılan CHP İstanbul İl Kongresin’ne ilişkin konuştu. Tekin, "Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularına yanıt veren Tekin, kongre tartışmalarına hiç girmediklerini belirtirken, “Bizim hukuken yapmamız gereken çokça işler var. Halen demirbaşlarımızı alamadık. Halen kasayı alamadık. Bütün buna rağmen, birçok arkadaşlarımızın kötülüklerine rağmen asla bir gün yargıya başvurmadık. Biz burada bağımsız bir kuruluz. Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Hiç tartışmasız, yalan da olsa, yanlış da olsa her karar bizi bağlar” ifadelerini kullandı.

Bugünkü kongre ile ilgili konuşmaktan kaçınan Tekin, "Hayırlı olsun. Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz” diye konuştu.

Kaynak: DHA