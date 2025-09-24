Ankara Büyükşehir'e Konser Operasyonu Sonrası Mansur Yavaş'tan Kritik Açıklamalar: 'Gökçek ve Ailesi Hapse Girmeden Adaletten Bahsedilemez'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dün düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Belediyeden yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaylı değerlendirmenin Başkan Mansur Yavaş tarafından yapılacağı kaydedilmişti. Yavaş, bugün basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt verdi.

"Olay ortaya çıkar çıkmaz teftiş kuruluna başvurduk. Tek tek incelendi. Bizim yaptığımız teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadı. Mülkiye müfettişlerimiz geldi, incelemeler yaptılar. Bilirkişi heyeti oluşturdular. Bunların ben uzmanlık alanının bu konuyla hiç alakası olmadığını tespit ettim. Bunlar bilirkişi raporu düzenlemiş. Mülkiye müfettişliği de dosyayı savcılığa göndermiş. Ankara başsavcılığı da yeni bir inceleme başlatmış, bir bilirkişi heyeti tespit etmiş. Bilirkişi heyeti de bu eski bilirkişinin yaptığı rapor üzerinden kamuoyuna açıklanan raporu açıklıyor. Siz eğer kıyaslayacaksınız Mercedes aracı Mercedes'le kıyaslayın. Bu işlerle uğraşmamış birisinin bilirkişilik yapması mümkün değil." diye konuşan Yavaş, konserle ilgili, "Bu raporu neye göre çıkarttığını bilmiyoruz. Bu sahne 3-5 milyona kurulurdu. Sahneyi görüyorsunuz hepsi ayrı bir bedel. Ekranlar, projektörler falan. Daha ucuz olabilir miydi, olabilirdi. Konserde 146 kişi çalışmış, 15-20 gün çalışmış. Çok özellikli elemanlar var. Günlük 20 bin-100 bin lira arasında alanlar var. Konaklamaları var. Ekipmanların tamamı 20 tırla gelmiş. Biz adalet istiyoruz. Adalet nasıl tesis edilir. Benzer kuruluşlardan bunların rakamlarını alırsınız, yapılan işlerin dosyasından hangi işler yapılmış alırsınız. Bunu yapan firmaya sorduğunuz zaman, Ankara Büyükşehir daha pahalı yaptı dediği zaman onu yapanlar cezasını çeker. Ama aynı rakamlar ise kusura bakmayın lekelenmeme hakkı var. Onun için adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bilirkişilere verin, inceleyin, suçlu varsa cezasını çeksin diyoruz. Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, yapmamışlarsa aklanırlar." diyen Yavaş, yapılan operasyona da "Sabaha karşı evlerinden apar topar alındılar. Kaç senedir belediyede çalışıyorlar. İfadeye çağırdınız da gelmediler mi? Artık bu usulün Türkiye'de ortadan kalkması lazım. Belediye başkanlarımıza da aynı muamele yapıldı. Yahşihan Belediye Başkanı dahil, çağırıp ifadesini alabileceğiniz insanları apar topar alma hakkınız yoktur. Çünkü lekelenmeme hakkı vardır. Delilleri ortaya koyacaksınız, varsa cezasını çekecek." sözleriyle tepki gösterdi.

'GÖKÇEK HAPSE GİRMEDEN ADALETTEN BAHSEDİLEMEZ'

Ankara'nın geçmişteki belediye başkanlarından Melih Gökçek'in operasyondan bir gün önce yaptığı paylaşımla ilgili konuşan Yavaş, "Bu olayla ilgili daha vahim olaylar var. 'Ankara’nın en büyük hırsızı kim çıkar?' denilince 'Ben' diyen biri tweet attı, sabaha karşı operasyon var… Tepkiyi görünce yok ben onu kastetmedim diyor. Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan ve hapse girmeden, yaptıklarının hesabı sorulmadan asla adaletten bahsedilemez." dedi.

'BENİMLE İLGİLİ BİR ŞEY BULAMADILAR'

Yavaş, "Doğru duvar yıkılmaz. Ben 1999'dan beri kamu görevi yapıyorum. Benimle ilgili en ufak bir şey bulabilselerdi ellerinden geleni yapmazlar mıydı. Ben bir tane soruşturma geçirmedim. Dezenformasyon Merkezi her yere haber dağıtıp beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor, oysa ben bu dosyada yokum. Ankara'nın tertemiz dürüst yönetilebileceğini göstermek için yönetime geldik. Çalmayacağız, çaldırmayacağız." diye konuştu.

'ÖZEL GÜNLERİ KUTLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Tüm belediyelerin konser organizasyonu düzenlediğini söyleyen Yavaş, "Harcadığımız bütçeye lütfen bakın. Harcadığımız para bütçemizin binde 4'ü. Biz milli günlerimizi hep birlikte yan yana gelerek, aynı duyguları paylaştığımız Türk insanıyla kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

Gökçek dönemiyle ilgili ihaleye fesat, kamu zararı gibi iddialarla 100'e yakın şikayet yaptıklarını ve bu dosyaların altının dolu olduğunu söyleyen Yavaş, 55 tanesinde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verildiğini, 11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verildiğini 11 tanesinde ise iddianame düzenlendiğini ancak bazı dosyalara hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

'BİLİRKİŞİLER HEP AYNI'

Ankara'da 4 bin tane bilirkişi olduğunu söyleyen Yavaş, "Fakat her nasılsa bizim yaptığımız tüm şikayetler aynı bilirkişilere gitti. En son kamu zararı çıkaran bilirkişi de bunlardan bir tanesi. Onları aklayanla bizi suçlayan aynı şahıs." diye konuştu.

Belediyenin paraları Gökçek'in oğluna gittiğini kaydeden Yavaş, "Oğlana iş vermesi lazım. Babası ona futbol takımı almış. Bazı şirketlerden ihale vermek suretiyle ve bir de hafriyat gelirini, belediyenin oldukça büyük gelirini Osmanlıspor’a vermiş. Sayın Mustafa Tuna gelir gelmez bunu sonlandırdı. Biz gelir gelmez hafriyat dosyasını şikayet ettik, takipsiz kararı çıktı. Avukatımız dört defa verdi. Melih Gökçek’in imzası yok diye takipsizlik kararı verildi. Kamu zararı kaç para olursa bunları gözaltına alırsınız tutuklarsınız?" diye sordu.

"ANKA Park’ı şikayet ettik. Savcılık soruşturma izni istedi, Süleyman Soylu izni vermedi. Danıştay’a itiraz ettik. Danıştay dedi ki “İddiaların tek tek incelenmesi lazım.” Geri gönderdi. Mahkeme bunları yapmadı, takipsizlik kararı verdi geçti. Biz sulh cezaya itiraz ettik. Kanun yoluyla bozma talebine gittik. Dosyamız adliyede bekliyor. Adalet Bakanlığı’na ne zaman gönderecekler bilmiyorum." diye konuşan Mansur Yavaş, "Teleferik öngörmüşler. Kime vermişler biliyor musunuz? AK Parti il başkan yardımcısına vermişler, o an görevde. İşe başlıyor 240 günde bitecek ihaleye yasadışı 1500 güne uzatmışlar. Terk edip gitmiş orayı. İncelettik. Bu projeyi hazırlayan adam o şirketin elemanı çıktı." dedi.

Melih Gökçek'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle görevden ayrıldığını söyleyen Yavaş, Gökçek ve ailesinin FETÖ'den de yargılanması gerektiğini vurguladı.

'BELEDİYENİN PARASIYLA UMREYE GİTMİŞLER'

Yavaş ayrıca Melih Gökçek dönemiyle alakalı çarpıcı bir iddiada daha bulundu. Yavaş, "Cidde'de fuara gidiyoruz deyip belediyenin parasıyla eşleriyle Umre'ye gitmişler. Kamu zararının azı çoğu olmaz da o haram parayla umreye gitmeyi nasıl içinize sindirdiniz!" diyerek tepki gösterdi.

Melih Gökçek'e seslenen Yavaş, "Gökçek, usulsüz oturduğun o ev var ya. Mahkeme kararıyla tespitli. Çık bakayım o evden. Hadi çık! Çık evsiz kalmazsın. Oğlan ev yapıyor, bir katına seni oturtur. Ankara halkına geri ver. İki kitap dolusu yolsuzluk var, bir tane yargılama yok." diyerek konuşmasını noktaladı.

