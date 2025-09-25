CHP Gazze İçin Toplandı... 'Devlet Eliyle Soykırım Var'
CHP’nin Eyüpsultan’da düzenlediği “'Filistin’e Destek' mitingine binlerce kişi katıldı. CHP lideri Özel, “Filistin bu ülkenin kırmızı çizgisidir” diyerek hükümeti daha sert adımlar atmaya davet etti.
CHP, 'Filistin’e Destek' mitingiyle Eyüpsultan Meydanı’nda binlerce kişiyi buluşturdu. Filistin bayraklarının dalgalandığı alanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel söz aldı. Özel, konuşmasında Gazze’de yaşanan sivil kayıpları hatırlatarak, “710 gündür devlet eliyle süren bir soykırım var. 65 bin çoğu çocuk ve kadın öldürüldü, yüz binden fazla yaralı var. Türkiye bu zulme sessiz kalamaz” dedi. Hükümeti İsrail’le ticareti kesmemekle suçlayan Özel, “Trump’tan randevu dilenenler Netanyahu’ya engel olamaz” ifadelerini kullandı.
'YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'
150'den fazla ülkenin iki devletli çözümü savunmaya başladığını belirten Özel, "Bu çabaları yüreklendirmek ve sürdürmek çok önemli. İkinci başkanlığının üstlediğim Sosyalist Enternasyonal'de en üst düzeyde gayret göstermeye devam edeceğiz. Filistinliler bizim kardeşimiz onları yalnız bırakmayacağız" dedi.
