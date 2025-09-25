Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan 'Türkiye' Çıkışı! BM Kürsüsünden Seslendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler’in (BM) 80’inci Genel Kurulu’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere pek çok lider katılırken, kurulda son olarak Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara konuşma yaptı.

BM Genel Kurulu'nda yaklaşık 58 yıl sonra konuşan ilk Suriye lideri olan Şara, Suriye halkına destek veren ve onları ülkelerine kabul eden herkese şükran ve minnetlerini sunduğunu bildirdi. Şara, "Özellikle Türkiye, Katar, Suudi Arabistan Krallığı ile tüm Arap ve İslam ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne (AB) teşekkür ediyorum" dedi.

'SURİYE BAĞLILIĞINI TAAHHÜT EDİYOR'

Şara, 8 Aralık’tan bu yana İsrail tehditlerinin devam ettiğini belirterek, "İsrail politikaları, geçiş sürecini istismar ederek bölgeyi sonu belirsiz yeni çatışmalara maruz bırakmak amacıyla Suriye ve halkını destekleyen uluslararası tutumla çelişen bir şekilde işliyor. Bu bağlamda Suriye, bu krizin üstesinden gelmek için diyalog ile diplomasiyi kullanıyor ve 1974 Anlaşması'na bağlılığını taahhüt ediyor. Uluslararası toplumu da bu tehlikeler karşısında yanımızda durmaya Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

'SAVAŞI DURDURMAYA DAVET EDİYORUZ'

Suriye'nin yaşadığı acıyı kimsenin yaşamasını istemediklerini ifade eden Ahmed Şara, "Savaşın yol açtığı acı ve yıkımı en çok hisseden halklardan biriyiz. Bu nedenle Gazze halkını, çocuklarını, kadınlarını ve ihlallere ve saldırılara maruz kalan diğer tüm halkları destekliyoruz. Savaşı durdurmaya davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Suriye lideri, yoğun diplomatik faaliyetlerle Suriye'nin uluslararası ilişkilerini yeniden tesis edip bölgesel ve küresel ortaklıklar kurduğuna dikkat çekerek, "Bu da Suriye'ye uygulanan yaptırımların çoğunun kademeli olarak kaldırılmasıyla sonuçlandı. Suriye halkını bir kez daha zincire vurmak ve özgürlüklerini ellerinden almak için bir araç olarak kullanılmamaları için bunların tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

