Dublör Oyununu Polis Bozdu! 780 Milyonluk Vurgun Girişiminde Şok Detaylar

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükçekmece’de 50 milyon liralık bir arsanın satışıyla ilgili şüpheli durum tespit edildi.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, satış için kullanılan vekaletnamenin gerçek arsa sahibi tarafından verilmediği, dublör kullanılarak Antalya 13. Noterliği’nden alındığı belirlendi. Araştırmada, çete üyelerinin İzmir’de yaşayan 96 yaşındaki Reşat Ö’nün kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik oluşturduğu ve GSM hattının operatörünü değiştirip e-Devlet şifresine ulaştıkları ortaya çıktı. Zanlıların, hastanede memur olarak görev yapan bir kişiyle iş birliği yaparak yaşlı adama benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullandıkları ve sahte akıl sağlığı raporu aldıkları anlaşıldı.

ALZHEIMER YALANI

Reşat Ö.’nün İstanbul’daki değeri 50 milyon lira olan arazisi için tapu müdürlüğüne başvuran şebeke, 'Yeni Joker' operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Çete üyelerinin sahte vekalet için “Alzheimer hastası baba, oğluna vekalet verdi” dedikleri ancak Reşat Ö. ile vekalet verilen kişinin soyadlarının tutmadığı tespit edildi.

Soruşturmada, Reşat Ö.’nün yalnızca Büyükçekmece’deki 2 bin 340 metrekarelik arsasının değil, tüm mal varlıklarını hedeflendiği de ortaya çıktı. İzmir’de yardımcısı ile yaşayan Reşat Ö.’nün alt ve üst soyunun bulunmadığı, yurt dışında yaşayan kardeşinin ise yıllar önce vefat ettiği öğrenildi.

'ANTALYA'YA HİÇ GİTMEDİM'

96 yaşındaki Reşat Ö. ifadesinde, “24 Mayıs’ta kendini Osman olarak tanıtan biri aradı. Arsamı satıp satmadığımı ve birine vekalet verip vermediğimi sordu. Ben de kimseye vekalet vermediğimi ve satmak istemediğimi söyledim. Israrla aramalar devam etti. Sonunda birini açtım. Arayan kişi Emniyet Genel Müdürlüğü’nden olduğunu ve Büyükçekmece’deki arsamın satılmak üzere olduğunu iletti. Bu durumun iradem dışında olduğunu söyledim. Hayatım boyunca Antalya’ya hiç gitmedim.” dedi.

Kaynak: Sabah