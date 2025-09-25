Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Karkın köyü Karacakaya mevkisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşar Devlet Hastanesi’nden Karkın köyüne dönmek üzere yola çıkan Mehmet İncir (70) yönetimindeki 07 SAL 33 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan da sürücüyle birlikte hayatını kaybetti.

4 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Kaza, olaydan yaklaşık 4 saat sonra fark edildi. Yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan aramada, yol kenarında lastik izleri fark edildi. Ekiplerin incelemesiyle otomobilin uçuruma yuvarlandığı anlaşıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki 4 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. AFAD ekipleri yaklaşık 6 saat süren çalışmayla cenazeleri halatlarla bağlanan sedyeler yardımıyla uçurumdan çıkardı.

Ekipler 6 saat süren çalışmayla cenazeleri uçurumdan çıkardı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Söz konusu kazada, otomobil sürücüsü M.İ. (70) direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç, yamaçtan dere yatağına düşmüştür. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesinin hemen ardından olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta bulunan sürücü M.İ. ile yolcular H.K., A.K. ve A.A. isimli toplam 4 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettikleri tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde devam etmektedir. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cenazeler, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA