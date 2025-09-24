Bayburt'ta Feci Kaza! Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bayburt'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bayburt'ta Feci Kaza! Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bayburt-Gümüşhane kara yolunda, Gümüşhane yönüne gitmekte olan Sebahattin L. (64) idaresindeki 16 ARR 356 plakalı araç, Kayışkıran mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yoldan çıkarak karşı şeride geçti.

Ağır yaralanan sürücü için olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sebahattin L., tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

