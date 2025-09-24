Şanlıurfa’da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 60 sentetik ecza hapı ile 100 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

