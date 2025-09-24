Diyarbakır'da Yaya Kazası: Yol Geçişinde Otomobil Çarptı

Diyarbakır Yenişehir'de, yolun karşısına geçmeye çalışan S.S.'ye otomobil çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazaya neden oldu; yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı, durumu kritik. Polis soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yürekleri sızlatan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki Ali Emiri Caddesi'nde, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan S.S.'ye (yaş belirtilmedi), 34 NTP 375 plakalı otomobilin sürücüsü çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşanan çarpışma, anlık bir ihmalle faciaya dönüştü.

Olay yerine tesadüfen hasta taşıyan bir ambulansın sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralının hayatını kurtarmaya çalıştı. Ardından sevk edilen bir diğer ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan S.S.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Hastane kaynakları, hayati tehlike riskinin devam ettiğini ifade etti.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerinde detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır Trafik kazası
