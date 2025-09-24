Bursa’da Kanlı Hesaplaşma! Polis Kaçan Şüpheliyi Arıyor
Bursa’da Kenan B., tartıştığı Özay A.’yı tabancayla başından vurdu. Ağır yaralı genç hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde çıkan tartışma kanlı bitti. Olay, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Osmangazi Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan ikili arasında gerginlik kısa sürede büyüdü. Kenan B., yanında getirdiği tabancayla Özay A.’ya ateş etti.
Başından vurulan Özay A. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırının ardından aracına binerek kaçan şüpheli Kenan B.’nin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.
