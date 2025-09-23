Çevirmeye Takılan Araçtan Tarihi Hazine Çıktı!

Bitlis'te jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde Roma dönemine ait 500 adet sikke ele geçildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Çevirmeye Takılan Araçtan Tarihi Hazine Çıktı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 500 adet sikke ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bingöl’de 42 Adet Sikke Ele GeçirdiBingöl’de 42 Adet Sikke Ele GeçirdiYurttan Haberler

Gaziantep’te Tarihi Eser Kaçakçılığı OperasyonuGaziantep’te Tarihi Eser Kaçakçılığı OperasyonuYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Bitlis
Son Güncelleme:
Burdur’da Pazarda Kavga: 2 Kişi Yaralandı Burdur’da Pazarda Kavga: 2 Kişi Yaralandı
Tekirdağ'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı Tekirdağ'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti
Ocakta Unutulan Yemek Faciaya Neden Oldu! Ocakta Unutulan Yemek Faciaya Neden Oldu!
Samsun’da Yunus Polisleri Kaza Yaptı! 2 Yaralı Samsun’da Yunus Polisleri Kaza Yaptı! 2 Yaralı
Aziz Yıldırım'ın Neden Aday Olmadığı Belli Oldu! Ortalığı Yangın Yerine Çevirecek Galatasaray İddiası Neden Aday Olmadığı Belli Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu