Çevirmeye Takılan Araçtan Tarihi Hazine Çıktı!

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 500 adet sikke ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

