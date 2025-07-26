Gaziantep’te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep’te jandarma operasyonu: Nizip’te bir adreste 80 adet tarihi sikke ve 14 adet metal obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep’te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 26 Temmuz 2025 tarihinde, adli makamlarla koordineli olarak yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Nizip ilçesinde yaşayan C.G. isimli şahsın adresine baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıyan 80 adet sikke ve 14 adet metal obje ele geçirildi. Şüpheli C.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler incelemeye alınırken, C.G. hakkında yasal işlem başlatıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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