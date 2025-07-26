Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu

Kütahya’da jandarma operasyonu: Gediz ve Şaphane’de kenevir bitkisi ve tohumu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Gediz ve Şaphane ilçelerinde 26 Temmuz 2025 tarihinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda, bir miktar kenevir bitkisi ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılırken, ele geçirilen malzemeler incelemeye alındı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kütahya’da Dolandırıcıya Jandarma OperasyonuKütahya’da Dolandırıcıya Jandarma OperasyonuYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Kütahya
Son Güncelleme:
Kütahya’da Dolandırıcıya Jandarma Operasyonu Kütahya’da Dolandırıcıya Jandarma Operasyonu
Bugün Hiçbir Şeyi Göz Ardı Etmemeniz Gerektiğinin 3 İşareti Bugün Hiçbir Şeyi Göz Ardı Etmemeniz Gerektiğinin 3 İşareti
Kayseri’de Tır Dorsesinde Çıkan Yangın Söndürüldü Kayseri’de Tır Dorsesinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Beyaz Altın Olarak Biliniyor, Ölmüş Orkidelere Bile Can Veriyor! İşte Bahçıvanların Sırrı Beyaz Altın Olarak Biliniyor, Ölmüş Orkidelere Bile Can Veriyor! İşte Bahçıvanların Sırrı
ÇOK OKUNANLAR
Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor
MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti! Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti!
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Yine Zirve Yapacak, Pazartesi Yeni Dalga Geliyor Meteoroloji Uyardı: Pazartesi Yeni Dalga Geliyor
Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme! İki İli Tehdit Ediyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Riski Var mı? Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme