Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu

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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Gediz ve Şaphane ilçelerinde 26 Temmuz 2025 tarihinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan istihbari ve saha çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda, bir miktar kenevir bitkisi ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılırken, ele geçirilen malzemeler incelemeye alındı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA