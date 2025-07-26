Elazığ’da Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Elazığ Sivrice’de müstakil evde yangın! İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü, ev kullanılamaz hale geldi.

Elazığ’da Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde, 26 Temmuz 2025 günü saat 10.30 sıralarında tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlattı. Yetkililer, vatandaşları yangın güvenliği konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.

Kayseri’de Tır Dorsesinde Çıkan Yangın SöndürüldüKayseri’de Tır Dorsesinde Çıkan Yangın SöndürüldüYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ
Beyaz Altın Olarak Biliniyor, Ölmüş Orkidelere Bile Can Veriyor! İşte Bahçıvanların Sırrı Beyaz Altın Olarak Biliniyor, Ölmüş Orkidelere Bile Can Veriyor! İşte Bahçıvanların Sırrı
Kütahya’da Dolandırıcıya Jandarma Operasyonu Kütahya’da Dolandırıcıya Jandarma Operasyonu
Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu
Ev Konservesi Yaparken Bu Kapakları Asla Kullanmayın Ev Konservesi Yaparken Bu Kapakları Asla Kullanmayın
ÇOK OKUNANLAR
Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor
MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti! Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti!
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Yine Zirve Yapacak, Pazartesi Yeni Dalga Geliyor Meteoroloji Uyardı: Pazartesi Yeni Dalga Geliyor
Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme! İki İli Tehdit Ediyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Riski Var mı? Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme