Elazığ’da Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde, 26 Temmuz 2025 günü saat 10.30 sıralarında tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlattı. Yetkililer, vatandaşları yangın güvenliği konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: İHA