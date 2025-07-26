Kayseri’de Tır Dorsesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’nde, 26 Temmuz 2025 sabahı saat 09.00 sıralarında park halindeki bir tır dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçerisinde farklı malzemelerin bulunduğu dorsede başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm dorsayı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti.

Yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle tır dorsesi kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için dorsede detaylı inceleme başlattı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA