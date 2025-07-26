Kütahya’da Dolandırıcıya Jandarma Operasyonu
Kütahya’da dolandırıcılık suçundan 12 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası bulunan S.K. (27), Jandarma operasyonuyla yakalandı.
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Kütahya’da, hakkında dolandırıcılık suçundan 12 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (27), Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari ve saha çalışmalarını sürdürüyordu.
Bu kapsamda, 26 Temmuz 2025 sabahı Kütahya Merkez ilçesi Akkent Mahallesi’nde bir adrese düzenlenen operasyonla S.K. gözaltına alındı. Şüpheli, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Jandarma, aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA
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