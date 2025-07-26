Eskişehir’de Belediye Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Eskişehir’de belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

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Eskişehir’de Belediye Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı
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Eskişehir’in Şarhöyük Mahallesi’nde, 25 Temmuz 2025 akşamı saat 19.45 sıralarında Gazi Yakup Satar Caddesi’nde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 BB 553 plakalı belediye otobüsü ile 07 AKG 377 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine ve çevredeki güvenlik kameralarına başvurulurken, kazanın oluş nedeni araştırılıyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

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Eskişehir Trafik kazası
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