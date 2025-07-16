Bursa Mudanya’da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mudanya Bademli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Alınan istihbarat doğrultusunda, ilçeye tarihi eser satmak için gelen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Mudanya ilçesi girişinde şüphelilerin kullandığı motosikleti durduran ekipler, T.Ö. (47) ve S.B. (46) adlı şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, antik döneme ait 125 adet sikke ve 3 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yakalanan şüphelilerin ifadeleri ve ele geçirilen eserlerin kökenine ilişkin detaylı inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA