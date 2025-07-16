Manisa Salihli’de Feci Kaza: Otomobil Zeytin Bahçesine Uçtu, Bir Aile Dağıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Oğuzhan Gül’ün kullandığı otomobil zeytin bahçesine uçtu. Kazada baba Rasim Gül hayatını kaybederken, eşi Ayşe Gül ve çocukları Oğuzhan, Onurhan ve Melike Gül yaralandı. Soruşturma sürüyor.

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Manisa Salihli’de Feci Kaza: Otomobil Zeytin Bahçesine Uçtu, Bir Aile Dağıldı
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Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesi’nde, Salihli-Gölmarmara kara yolunda meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen kazada, Oğuzhan Gül (25) yönetimindeki 34 GBD 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin bahçesine uçtu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan baba Rasim Gül (52) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Ayşe Gül (52) ile çocukları Oğuzhan Gül (25), Onurhan Gül (27) ve Melike Gül (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Rasim Gül’ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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Manisa Trafik kazası
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