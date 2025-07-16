Kayıp Olarak Aanıyordu! Ormanda Bulundu

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Edinilen bilgilere göre Burdur’un Ağlasun ilçesine bağlı Yeşilbaşköy'de 2 gün önce kaybolan ve yakınlarının ihbarı üzerine aranmasına başlanan Alzheimer hastası Emine P, ekipler tarafından ormanlık alanda bir evin önünde sağ bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine P, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı kadının sağlık durumunun kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA