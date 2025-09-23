Ocakta Unutulan Yemek Faciaya Neden Oldu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir apartman dairesinde ocakta unutulan yemek yangına yol açtı. Olay, saat 17.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi’ndeki 7 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Mutfaktan yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken, yapılan incelemede yangının ocakta unutulan yemekten çıktığı belirlendi.