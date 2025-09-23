Ocakta Unutulan Yemek Faciaya Neden Oldu!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde ocakta unutulan yemek yangına yol açtı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, evde büyük maddi hasar oluştu.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir apartman dairesinde ocakta unutulan yemek yangına yol açtı. Olay, saat 17.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi’ndeki 7 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Mutfaktan yükselen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken, yapılan incelemede yangının ocakta unutulan yemekten çıktığı belirlendi.

