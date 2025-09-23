Ankara’da Dehşet! Boşanma Aşamasındaki Eşinin Sevgilisini Öldürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki bir koca, eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Olay, Feridun Çelik Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre H.Ö. (28), boşanma sürecinde olduğu eşi B.Ö.’nün (31) evinin önünde beklediğini görünce sevgilisi Emre Laçinkaya’ya (28) haber verdi. Apartmanın garajında karşılaşan B.Ö. ile Laçinkaya arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ö., Laçinkaya’yı 6 kez bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Emre Laçinkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Laçinkaya’nın cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri kısa sürede cinayet zanlısı B.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin 6 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA