Ankara’da Dehşet! Boşanma Aşamasındaki Eşinin Sevgilisini Öldürdü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisiyle karşılaşan B.Ö., çıkan kavgada Emre Laçinkaya’yı bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Ankara’da Dehşet! Boşanma Aşamasındaki Eşinin Sevgilisini Öldürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Altındağ ilçesinde boşanma aşamasındaki bir koca, eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Olay, Feridun Çelik Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre H.Ö. (28), boşanma sürecinde olduğu eşi B.Ö.’nün (31) evinin önünde beklediğini görünce sevgilisi Emre Laçinkaya’ya (28) haber verdi. Apartmanın garajında karşılaşan B.Ö. ile Laçinkaya arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ö., Laçinkaya’yı 6 kez bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Emre Laçinkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Laçinkaya’nın cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri kısa sürede cinayet zanlısı B.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin 6 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

25 Yıllık Cinayet Çözüldü, Katil En Yakını Çıktı!25 Yıllık Cinayet Çözüldü, Katil En Yakını Çıktı!Güncel

Fatih’te Kan Donduran Olay: Günlerdir Aranan Kadın Ölü BulunduFatih’te Kan Donduran Olay: Günlerdir Aranan Kadın Ölü BulunduGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
Döner Oldu 'Söner' Türkiye Avrupa'daki Savaşı Kazanamadı Döner Oldu 'Söner' Türkiye Avrupa'daki Savaşı Kazanamadı
Yargıtay'dan Dikkat Çeken 'Soyisim' Kararı: Çocuğa Verilemeyecek Yargıtay'dan Dikkat Çeken 'Soyisim' Kararı: Çocuğa Verilemeyecek
Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu