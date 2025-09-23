Döner Oldu 'Söner' Türkiye Avrupa'daki Savaşı Kazanamadı

Türk usulu döner için yapılan tescil başvurusu Avrupa Birliği tarafından reddedildi. Onun yerine Almanya'da 'söner' ismiyle bir tescil alındı.

Son Güncelleme:
Döner Oldu 'Söner' Türkiye Avrupa'daki Savaşı Kazanamadı
Türkiye’nin milli yiyeceği olan döner için Avrupa Birliği’ne yaptığı ‘Türk usul döner’ tescil başvurusundan kara haber geldi. Söz konusu başvuru Almanya’nın liderlik ettiği itirazlar nedeniyle reddedildi.

Döner Oldu 'Söner' Türkiye Avrupa'daki Savaşı Kazanamadı

Dünya gazetesinin haberine göre, Avrupa’da geleneksel yöntemlere uymadan üretilen dönerlerin 'döner kebap' adıyla satılmasını engellemek için Türk Döner Üreticileri Derneği, Avrupa Birliği'ne 'Türk usulü döner' tescil başvurusu yapmıştı. Türk usulü üretim yöntemlerine uygun olan versiyonlarının bu isimle satılması hedefleniyordu ancak, Avrupa ülkeleri bu başvurunun karşısında durdu.

‘SÖNER’ İSMİYLE TESCİL

Ret kararının ardından Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU lideri Markus Söder’in partisi, dönerin bir çeşidini 'Söner' adıyla tescil ettirdi.

Kaynak: Dünya

