TELE1 Yöneticileri Serbest Bırakıldı

Programında ekrana yansıtılan ‘RTE’nin Netenyahu’dan farkı ne’ başlığını nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül’de TELE1 ekranında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" programında ekrana yansıtılan ‘RTE’nin Netenyahu’dan farkı ne’ başlığını nedeniyle TELE1 hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve TELE1 programcısı Musa Özuğurlu adliyeye götürülmüştü.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

3 TELE1 yöneticisi yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

TELE1 Yöneticileri İçin Adli Kontrol TalebiTELE1 Yöneticileri İçin Adli Kontrol TalebiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Merdan Yanardağ
