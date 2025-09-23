25 Yıllık Cinayet Çözüldü, Katil En Yakını Çıktı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 2000 yılında yaşanan bebek cinayeti, 24 yıl sonra aydınlatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Balıkesir’in Susurluk ilçesi Beyköy Köyü’nde 2 aylık Gülizar bebeğin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yeniden ele aldı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 ay süren gizli ve titiz bir araştırma yürütüldü.

KARDEŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemelerde, olay tarihinde 13 yaşında olan D.İ.’nin (38), 11 Ekim 2000 günü kendi kız kardeşi olan 2 aylık Gülizar bebeği yastıkla boğarak öldürdüğü tespit edildi.

İTİRAF ETTİ

Nazilli polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki ifadesinde suçu işlediğini kabul ederek kardeşini yastıkla boğduğunu itiraf etti. Gözaltına alınan D.İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA