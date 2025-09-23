Kendisini Şikayet Ettiğini İddia Etti, Komşusunu Darbedip Tekmeledi
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, beslediği köpeklerin havladığı iddiasıyla kendisini şikayet eden komşusu R.D.’yi sokak ortasında darbeden O.G. gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralı komşu hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde komşuluk ilişkileri kanlı bir olaya dönüştü. Beslediği köpeklerin sürekli havladığı iddiasıyla komşuları tarafından şikayet edildiğini düşünen O.G., kendisini şikayet etmekle suçladığı 68 yaşındaki R.D.’yi sokak ortasında darbederek yere düşürdü ve tekmeledi. Yaşlı adam yaralanırken, olayın güvenlik kamerasına yansımasıyla şüpheli polis tarafından yakalandı.
YUMRUKLADI, YERE DÜŞÜRDÜ, TEKMELEDİ
Edinilen bilgiye göre, O.G. yolda rastladığı R.D.’yi durdurup tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü ve O.G., yaşlı adamı yumruklayarak yere düşürdü. Yerde yatarken tekmeleyen şüpheli, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı R.D.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavisi süren mağdurun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis, O.G.’yi kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, girişte gazetecilere “Aslında o beni darbetti” iddiasında bulunduğu belirtildi. Savcılıktaki sorgusu devam eden O.G.’nin, “kasten yaralama” suçundan işlem gördüğü ifade edildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
