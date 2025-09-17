Denizli'de Oğlunun Darp Ettiği Hafize Anneden Acı Haber!

Denizli’de yatağa bağımlı yaşayan Hafize Anne, şizofreni tanısı konulan oğlu tarafından darp edilmişti. Hafize Anne, günlerdir verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'de Oğlunun Darp Ettiği Hafize Anneden Acı Haber!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şizofreni tanısı konulan oğlu tarafından darp edilen yatağa mahkum hasta Hafize Gönül G., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pamukkale'nin Fesleğen Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta yaşanan dehşetin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hafize Gönül G. (60) tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Oğlunun kendisini tekrar darp etmesinden korkan kadın, evinde kalmak istememesi üzerine huzurevine yerleştirilmişti. 4 gün önce rahatsızlanan Hafize Gönül G., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hafize Gönül G., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

NE OLMUŞTU?

Fesleğen Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta, 2 yıldır yatalak olduğu öğrenilen Hafize Gönül G'nin bakıcılığını yapan A.K, eve geldiğinde kadını yerde hareketsiz yatarken bulmuştu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde darp edildiği ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen hasta kadın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, oğlu M.G. (37) tarafından darbedildiğini tespit etmiş, polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı. Tıp fakültesinden mezun olduğu öğrenilen ve şizofreni tanısı konulduğu öğrenilen M.G'nin ilaçlarını kullanmadığı için saldırgan tavırlar sergilediği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Denizli
Türkiye’ye Gece Yarısı Uyarısı! Balkanlar’dan Hızla Geliyor, Akşam Tir Tir Titretecek Balkanlar’dan Hızla Geliyor, Tir Tir Titretecek
Uşak'ta Bir Genç Evinde Ölü Bulundu Uşak'ta Bir Genç Evinde Ölü Bulundu
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
Manisa'da Fabrikada Yangın Paniği! Kontrol Altına Alındı Manisa'da Fabrikada Yangın Paniği
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon