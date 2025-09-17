Denizli'de Oğlunun Darp Ettiği Hafize Anneden Acı Haber!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde şizofreni tanısı konulan oğlu tarafından darp edilen yatağa mahkum hasta Hafize Gönül G., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pamukkale'nin Fesleğen Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta yaşanan dehşetin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hafize Gönül G. (60) tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Oğlunun kendisini tekrar darp etmesinden korkan kadın, evinde kalmak istememesi üzerine huzurevine yerleştirilmişti. 4 gün önce rahatsızlanan Hafize Gönül G., Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hafize Gönül G., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

NE OLMUŞTU?

Fesleğen Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta, 2 yıldır yatalak olduğu öğrenilen Hafize Gönül G'nin bakıcılığını yapan A.K, eve geldiğinde kadını yerde hareketsiz yatarken bulmuştu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde darp edildiği ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen hasta kadın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının, oğlu M.G. (37) tarafından darbedildiğini tespit etmiş, polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı. Tıp fakültesinden mezun olduğu öğrenilen ve şizofreni tanısı konulduğu öğrenilen M.G'nin ilaçlarını kullanmadığı için saldırgan tavırlar sergilediği belirtilmişti.

