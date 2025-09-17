Uşak'ta Bir Genç Evinde Ölü Bulundu

Uşak'ta Karaağaç Mahallesi Birinci Değirmenci Sokak'taki bir apartmanda yaşayan, 25 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Karaağaç Mahallesi Birinci Değirmenci Sokak'taki bir apartmanda yaşayan anne E.Ü. (45), oğlu Mustafa Yiğit Ü'yü (25) odasında hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Mustafa Yiğit Ü'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Uşak
