Manisa'da Fabrikada Yangın Paniği! Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasının depo alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yunusemre ilçesinin Muradiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren ahşap palet fabrikasının depolama alanında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA'ları, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.



Söndürme çalışmalarını yerinde takip eden İtfaiye Daire Başkanı İnal, “45 personel ve 22 araç ile söndürme çalışmalarını yürüttük. MASKİ ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na ait tankerler ve kepçeler de destek verdi. Şu anda yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: ANKA