Çorum'da 56 Bin 980 Adet Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da 56 Bin 980 Adet Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yıldızhan Mahallesi'nde E.Y. ve D.Y'ye ait iş yeri ile evde arama yapıldı.

Aramalarda, 56 bin 980 adet doldurulmuş makaron, bir adet sigara dolum makinesi ve bir adet hava kompresörü ele geçirildi.

İki şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler
Çorum
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
Elazığ’da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır, 2 Yaralı Elazığ’da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır, 2 Yaralı
Kastamonu’da Çıkan Yangın İki Evi ve İki Samanlığı Kül Etti Kastamonu’da Çıkan Yangın İki Evi ve İki Samanlığı Kül Etti
Uçaktan İner İnmez Karşılamıştı! Jose Mourinho’nun Benfica İle Anlaştığını Duyan Ali Koç’tan Olay Yorum Benfica İle Anlaştığını Duyunca Tek Cümle Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon