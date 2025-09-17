Çorum'da 56 Bin 980 Adet Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yıldızhan Mahallesi'nde E.Y. ve D.Y'ye ait iş yeri ile evde arama yapıldı.

Aramalarda, 56 bin 980 adet doldurulmuş makaron, bir adet sigara dolum makinesi ve bir adet hava kompresörü ele geçirildi.

İki şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA