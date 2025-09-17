Elazığ’da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır, 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 13.44 sularında Akçakiraz beldesi yakınlarında yaşandı. Plakaları 33 AAR 913 ve 23 AFA 725 olan otomobil ile motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, çarpışma anının çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdığı da belirtildi.

Kaynak: DHA