Hatay'da Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İskenderun’da birden fazla kişiyle birlikte gece saatlerinde yağma suçunu işlediği belirlenen ve bu nedenle hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.E. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen M.E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







Kaynak: İHA