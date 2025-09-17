Hatay'da Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Yakalandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, hakkında gece vakti yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İskenderun’da birden fazla kişiyle birlikte gece saatlerinde yağma suçunu işlediği belirlenen ve bu nedenle hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.E. isimli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen M.E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA