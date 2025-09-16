Mardin’de Gizemli Ölüm! Tarlada Erkek Cesedi Bulundu
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde boş bir tarlada 25 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde boş bir tarlada erkek cesedi bulundu. Olay, Sanayi Mahallesi güney çevre yolu yakınlarında meydana geldi. Çevredekiler, tarlada hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, yaklaşık 25 yaşlarında olduğu belirtilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede cesette kesici veya delici alet izi bulunmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
