Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Ordu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 kişi tutuklanırken, 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son Güncelleme:
Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son bir hafta içinde yürütülen operasyonlarda; 0,92 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 28,7 gram sentetik kannabinoid, 20 kök kenevir ve 38 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak suçlamasıyla 20 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ordu Operasyon
Son Güncelleme:
2013 Yılında Sektöre Adım Atmıştı: Türkiye’nin Akaryakıt Devi İflasın Eşiğinde! Türkiye’nin Akaryakıt Devi İflas Bayrağını Çekti
Amasya'da Kavşakta Motosiklete Çarpıp Kaçan Otomobil Sürücüsü Yakalandı Amasya'da Kavşakta Motosiklete Çarpıp Kaçan Otomobil Sürücüsü Yakalandı
Emekli Maaşı Zammı 2026 Son Dakika: SSK ve Bağkur İçin 4 Farklı Hesap! Hangi Maaş Ne Kadar Oranla Artacak? SSK ve Bağkur Emekli Maaşı İçin 4 Farklı Hesap
Manisa'da Kamyonetin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti Manisa'da Kamyonetin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
İlçe Seçim Kurulu Kararını Verdi... Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber! Tek Yetkili Genel Merkez Kayyım Gürsel Tekin'e Kötü Haber!
Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif! Tek Bir Şartları Var: Kabul Ederse Servet Kazanacak Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’a Yeni Teklif
CHP’nin Kurultay Davası Ertelenir Ertelenmez Aradı! Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu Kemal Kılıçdaroğlu’na Sürpriz ‘Özür’ Telefonu
İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı İsrail Gazze'yi Topyekün İşgale Başladı! Tanklar Şehre Girdi, Hava Saldırıları Arttı
Bir Dönemin En Çok Konuşulan Aşkıydı! Seren Serengil'den Küçük Emrah Bombasını Patlattı: Yıllar Sonra Gelen itiraf… Küçük Emrah Bombasını Patlattı