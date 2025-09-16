Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son bir hafta içinde yürütülen operasyonlarda; 0,92 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 28,7 gram sentetik kannabinoid, 20 kök kenevir ve 38 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanmak suçlamasıyla 20 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: İHA