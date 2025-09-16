Amasya'da Kavşakta Motosiklete Çarpıp Kaçan Otomobil Sürücüsü Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, bir otomobilin kavşakta motosiklete çarparak kaçmasıyla sonuçlanan kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 16 Eylül 2025 Salı günü saat 14.30 sıralarında Taştan Sönmez Caddesi üzerindeki Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.İ.’nin kullandığı 06 BOM 791 plakalı otomobil, B.T.’nin yönetimindeki 05 ADE 667 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü, ancak otomobil sürücüsü durmayarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen acil sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü B.T.’yi ambulansla Merzifon Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneden alınan bilgiye göre, B.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay anı, kavşaktaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin motosiklete çarptıktan sonra hiç durmadan kaçtığı net bir şekilde görülüyor.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakadan tespit ettikleri otomobil sürücüsü B.İ.’yi kaza sonrası yaklaşık yarım saat içinde yakaladı. Gözaltına alınan sürücü, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. B.İ.’nin ifadesinde, paniklediği için olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı; sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atma, yaralamalı trafik kazasına sebep olma ve olay yerini terk etme suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA