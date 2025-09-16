Diyarbakır'da Ehliyetsiz Sürücü Korku Dolu Kaza Yaptı: Kiralık Otomobil Takla Attı, Sürücü Kaçtı

Diyarbakır Yenişehir'de, ehliyetsiz 23 yaşındaki sürücünün kullandığı kiralık otomobil, hız nedeniyle park halindeki araca çarparak takla attı ve ters döndü. Araçta bulunan 17 yaşındaki genç de olayda etkilendi. Sürücü aracı bırakıp kaçarken, polis soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da Ehliyetsiz Sürücü Korku Dolu Kaza Yaptı: Kiralık Otomobil Takla Attı, Sürücü Kaçtı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazası, ehliyetsiz sürüşün tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Seyir halindeki kiralık otomobilin park halindeki başka bir araca çarpması sonucu takla atarak ters dönmesi, bölgede panik yarattı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen 23 yaşındaki sürücü, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, 16 Eylül 2025 Salı günü öğle saatlerinde Merkez Yenişehir ilçesi Akkoyunlu 4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı kiralık otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolü kaybederek park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, takla atarak ters döndü. Araç içerisinde bulunan 17 yaşındaki bir genç de kazadan etkilendi, ancak durumunun hafif olduğu belirtildi. Sürücü, kaza sonrası panikle aracı olay yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

