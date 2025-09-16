Denizde Bulunan Kutulardan Binlerce Tütün Çubuğu Ele Geçirildi

Mersin’in Anamur ilçesi açıklarında denizde tespit edilen şüpheli kutuların içinden 28 bin 500 paket ısıtmalı tütün çubuğu çıktı.

Denizde Bulunan Kutulardan Binlerce Tütün Çubuğu Ele Geçirildi
Edinilen bilgilere göre, Cerenler Sahili açıklarında deniz yüzeyinde sürüklenen kutular, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Durumun ihbar edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler bölgeye yönlendirildi. Yapılan incelemede, kutuların içerisinin ısıtmalı tütün ürünleriyle dolu olduğu belirlendi. Toplamda 28 bin 500 paket ürüne el konuldu.

Olayla ilgili olarak Anamur Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla şüpheli kişi ya da kişilerin belirlenmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

