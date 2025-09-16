Doğum Günü Balonu Kâbusa Dönüştü! Küçük Çocuğun Feci Ölümü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce’de yaşanan olay yürekleri yaktı. Çamlıevler Mahallesi’nde yaşanan olayda, 10 yaşındaki M.A.G. talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi. Bir hafta önce doğum günü için süslenen evdeki balonlarla oynayan çocuk, kafasına geçirdiği balonu çıkaramayınca nefessiz kaldı.

Ailesinin dışarıda olduğu sırada meydana gelen olayda küçük çocuk, eve dönen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, M.A.G.’nin boğularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.