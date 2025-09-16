Antalya Aksu'da Geniş Kapsamlı Silah Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Aksu ilçesinde, polis ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı bir operasyon, ruhsatsız silah ve uyuşturucu kaçakçılığına darbe vurdu. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından suçların önlenmesi ve mevcut olayların aydınlatılması amacıyla eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Toplam 210 personelin katıldığı çalışmalarda, yasa dışı unsurlara yönelik titiz aramalar yapıldı.

Operasyonda, şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek ve bunlara ait 191 adet fişek ile kartuş ele geçirildi. Ayrıca, 4 adet kesici ve delici alet ile toprağa ekili halde bulunan Hint keneviri bitkileri de bulundu. Bu malzemelerin, ilçede potansiyel suç faaliyetlerinde kullanılabileceği değerlendiriliyor. Ele geçirilen silah ve mühimmatların, yasal prosedürlere aykırı olarak dolaşımda olduğu tespit edildi.

Yakalanan 9 şüphelinin, operasyon sırasında gözaltına alındığı ve ifadelerinin alınmak üzere Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Şüpheliler hakkında, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı. Savcılık talimatıyla soruşturma devam ederken, ele geçirilen maddelerin incelenmesi için balistik ve narkotik laboratuvarlarına gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA