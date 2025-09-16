Manisa'da Kamyonetin Çarptığı Bisikletli Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde A.Ç. (53) yönetimindeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet, Salihli-Alaşehir kara yolu Kabazlı Mahallesi mevkisinde Atakan Güngör'ün (44) kullandığı bisiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güngör, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güngör, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü A.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA