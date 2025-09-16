Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu! 9 Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu! 9 Kişi Gözaltına Alındı
Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 210 personelin katılımıyla eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında toprak alanda ekili hint keneviri bitkileri, ruhsatsız 6 tabanca, 4 av tüfeği, 191 adet fişek ve 4 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

