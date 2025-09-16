Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu! 9 Kişi Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 210 personelin katılımıyla eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında toprak alanda ekili hint keneviri bitkileri, ruhsatsız 6 tabanca, 4 av tüfeği, 191 adet fişek ve 4 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA