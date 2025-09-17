Kastamonu’da Çıkan Yangın İki Evi ve İki Samanlığı Kül Etti

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Bahçeçik köyünde meydana gelen yangında iki ev ve iki samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu’da Çıkan Yangın İki Evi ve İki Samanlığı Kül Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgilere göre, İsmail Hüseyin Balkaç’a ait bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, bitişikte bulunan diğer bir ev ile samanlıklara da sıçradı.

Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Balkaç’a ait iki ev ve iki samanlıkta ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler
Kastamonu Yangın
Bingöl’de Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı Bingöl’de Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı
Elazığ’da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır, 2 Yaralı Elazığ’da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır, 2 Yaralı
Son Dakika! Galatasaray’dan Resmi Açıklama Geldi: Frankfurt Maçı Öncesi Victor Osimhen Şoku! Frankfurt Maçı Öncesi Victor Osimhen Şoku
Türkiye Paylaşımı Sinir Hoplatmıştı! Giannis Antetokounmpo ve Alperen Şengün, Karşılıklı Özür Diledi Beklenen Özür Geldi! Alperen'den Flaş Paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı! Fenerbahçe’de Seçim Öncesi Liste Netleşti: Listede Sürpriz İsim… Ali Koç Yeni Yönetim Kurulu Listesini Açıkladı
Dünyanın En Çirkin Arabası! Görenler Yolunu Değiştiriyor, 100 Üzerinden 7 Puan Aldı: İşte Satışı Dahi Olmayan O Model… Dünyanın En Çirkin Arabası!
SGK’dan 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Müjde! 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
CHP'de Sürpriz Görüşme... Kulisler Hareketlendi: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Bir Araya Gelecek CHP'de Sürpriz Görüşme
Köyceğiz Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Yardımcısı Gözaltında Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon