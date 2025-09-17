Kastamonu’da Çıkan Yangın İki Evi ve İki Samanlığı Kül Etti
Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Bahçeçik köyünde meydana gelen yangında iki ev ve iki samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, İsmail Hüseyin Balkaç’a ait bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, bitişikte bulunan diğer bir ev ile samanlıklara da sıçradı.
Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Balkaç’a ait iki ev ve iki samanlıkta ciddi maddi hasar meydana geldi.
Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
