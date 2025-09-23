Beş Kimlik, Tek Bir Hayat! Doğduüğu Günden Bu Yana Yıllardrı Savaşıyor… Filmleri Aratmayan Hikaye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da yaşayan 59 yaşındaki Ersin Akbaş’ın hayatı, doğumunda yapılan bir yazım hatasıyla alt üst oldu. Akbaş’ın isminin yıllar boyunca kayıtlarda yanlış geçmesi de kimlik karmaşasına yol açtı.

Hayatının çeşitli dönemlerinde 5 farklı isimle anılan Akbaş, yıllar süren mücadelesinin ardından emekli olabilme umudunu yeniden kazandı.

59 yaşındaki Ersin Akbaş

DOĞUMDA YAPILAN HATA

1959 yılında doğduğunda “Ergün” ismiyle ve yanlışlıkla “kız” olarak nüfusa kaydedilen Ersin Akbaş’ın hayatı daha ilk günden itibaren yanlış kayıtlarla şekillendi. Nüfus kaydındaki cinsiyet hatası kısa süre içinde düzeltildi ancak isim karmaşası yıllar boyunca devam etti.

İSMİ HEP YANLIŞ YAZILDI

İlkokul diplomasında ismi “Ersun” olarak yazıldı. Hatanın düzeltilmesi için başvurduğunda ise ikinci diplomasında bu kez “Ergin” ismi yer aldı. Askerlik görevini ise 1986-1987 yılları arasında kendi ismi olan “Ersin” ile yaptı. Ancak 1990’daki Körfez Krizi sonrası yeniden askere çağrıldığında, bu kez ismi “Ersün” olarak kayıtlara geçti.

BEŞ AYRI KİMLİK, TEK BİR HAYAT

Yaşamı boyunca Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve Ersin isimleriyle kayıtlarda yer alan Akbaş, iş hayatı sosyal güvenlik işlemlerinde de hep zorluk yaşadı. Akbaş özellikle emeklilik sürecinde, farklı isimlerle yapılan sigorta ödemeleri ve kayıtlar nedeniyle haklarını kanıtlamakta güçlük çekti.

BELGEYİ KENDİ İMKANLARIYLA BULDU

Akbaş, avukatı aracılığıyla Antalya 9. İş Mahkemesi’nde isim tespiti ve sigorta başlangıç tarihi için dava açtı. Ancak Zonguldak SGK’den gelen yanıtta, annesi Şerife Akbaş’ın vergi mükellefiyeti bulunmadığı gerekçesiyle talep reddedildi.

Mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak davayı ilk etapta reddetti. Ancak Akbaş, kendi imkanlarıyla Çaycuma Vergi Dairesi'nden 1992-1997 yılları arasında annesinin yanında çalıştığını kanıtlayan belgeye ulaştı. Bu belgeyle istinaf mahkemesine başvuran Akbaş’ın davası yeniden görülmeye başlandı.

MAHKEME SÜRECİ YENİDEN BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada mahkeme, SGK kayıtlarının yeniden incelenmesi için ilgili kurumlara yazı yazdı. Akbaş’ın avukatı Nuray Ertem, “Bu dava bizim için yeni bir umut. Kayıtlar doğru şekilde gelirse, müvekkilimin sigorta başlangıç tarihi çok daha geriye çekilecek ve emeklilik hakkı kazanılacak” dedi.

“15 YILDIR EMEKLİ OLAMIYORUM”

Yaşadığı süreci “yaşayan bir ölü gibi” sözleriyle anlatan Ersin Akbaş, “Belgeleri bulduk, mahkemeye sunduk. Ama bu süreç artık çok yordu. 15 yıl geçti, hala emekli olamıyorum. Devletten sadece hakkımı istiyorum” diyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi.

“SADECE BİR İSİM DEĞİŞTİRİLDİ”

Akbaş, 2006 yılında açtığı isim düzeltme davasını kazanmasına rağmen sadece bir ismin düzeltildiğini, diğer isimlerin hala kayıtlarda yer aldığını belirtti. “1984 yılında Ersun olarak çalışıyordum, sonra kayıtlarda Ersün oldum, askere Ersin olarak gittim. Ama sadece Ersün düzeltildi. Diğer isimler hala sistemde karışık. Bu yüzden emekli olamıyorum” dedi.

Kaynak: DHA