Galatasaray Yazarıydı... Usta Gazeteci Oğuz Dizer Hayatını Kaybetti
Fanatik gazetesinin duayen Galatasaray yazarı Oğuz Dizer hayatını kaybetti. Türkiye Spor Yazarları Derneği’nden yapılan açıklamada, usta gazetecinin cenazesinin bugün Sakarya Orhan Camii’nden kaldırılacağı bildirildi.
Spor basınının tanınmış isimlerinden gazeteci Oğuz Dizer, hayatını kaybetti. Fanatik gazetesinde Galatasaray haberleri ve köşe yazılarıyla dikkat çeken Dizer’in vefatı, spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), üyelerinden Oğuz Dizer’in ölümünü duyurarak taziye mesajı yayınladı.
CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?
Derneğin açıklamasında, “Üyemiz Oğuz Dizer vefat etmiştir. Merhumun cenazesi bugün Sakarya Orhan Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra Emirdağ Aile Kabristanlığı’nda toprağa verilecektir. Akşam namazından sonra Sakarya Orhan Camii’nde okuması yapılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.
Usta gazeteci, spor gazeteciliğindeki uzun soluklu kariyeriyle tanınıyordu. Vefatının nedeni henüz açıklanmazken, Dizer son yolculuğuna uğurlanırken spor dünyasından birçok isim cenazede yer alacak.
Kaynak: Haber Merkezi