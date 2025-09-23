Galatasaray Yazarıydı... Usta Gazeteci Oğuz Dizer Hayatını Kaybetti

Fanatik gazetesinin duayen Galatasaray yazarı Oğuz Dizer hayatını kaybetti. Türkiye Spor Yazarları Derneği’nden yapılan açıklamada, usta gazetecinin cenazesinin bugün Sakarya Orhan Camii’nden kaldırılacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
Galatasaray Yazarıydı... Usta Gazeteci Oğuz Dizer Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Spor basınının tanınmış isimlerinden gazeteci Oğuz Dizer, hayatını kaybetti. Fanatik gazetesinde Galatasaray haberleri ve köşe yazılarıyla dikkat çeken Dizer’in vefatı, spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), üyelerinden Oğuz Dizer’in ölümünü duyurarak taziye mesajı yayınladı.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Derneğin açıklamasında, “Üyemiz Oğuz Dizer vefat etmiştir. Merhumun cenazesi bugün Sakarya Orhan Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra Emirdağ Aile Kabristanlığı’nda toprağa verilecektir. Akşam namazından sonra Sakarya Orhan Camii’nde okuması yapılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

Usta gazeteci, spor gazeteciliğindeki uzun soluklu kariyeriyle tanınıyordu. Vefatının nedeni henüz açıklanmazken, Dizer son yolculuğuna uğurlanırken spor dünyasından birçok isim cenazede yer alacak.

Gazeteci ve Sanatçıların 'Kapalı Kutusu'ydu... Ece Aksoy Hayatını KaybettiGazeteci ve Sanatçıların 'Kapalı Kutusu'ydu... Ece Aksoy Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Stepanek ile Görüştü Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Stepanek ile Görüştü
Mersin’de Hamile Eşini Pompalı Tüfekle Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Mersin’de Hamile Eşini Pompalı Tüfekle Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
SGK’dan 10 Milyon Kişiye 5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi! 3600 Gün Prim Yetiyor SGK'dan 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Ali Koç'tan Fenerbahçe’nin Çiçeği Burnunda Başkanına 'Borç' Mirası! Hepsi Peş Peşe Sıralandı, Liste Uzadıkça Uzuyor Ali Koç’tan Sadettin Saran’a 'Ağır' Miras
Melih Gökçek'ten Açıklama Geldi... Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu? Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu?