Gazeteci ve Sanatçıların 'Kapalı Kutusu'ydu... Ece Aksoy Hayatını Kaybetti

İstanbul mutfağının simge isimleri arasında yer alan Ece Aksoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Birçok öykü de kaleme alan Aksoy, gazeteciler ve sahne dünyasından müdavimlerinin ‘kapalı kutusu’ olarak da biliniyordu.

Akciğer kanseri tanısı konuşan Aksoy, başarılı bir tedavi süreci geçirirken bir ay önce zatürre başlangıcı tanısı konuşmasıyla hastaneye kaldırılmıştı.

Aksoy, önceki hafta yoğun bakıma kaldırılırken, bugün yaşam savaşını kaybetti.

ECE AKSOY KİMDİR?

Gece hayatının ve Asmalımescit’in simge isimlerinden biri olan Ece Aksoy, Yugoslavya göçmeni bir ailenin beş çocuğunun en küçüğü olarak, II. Dünya Savaşı yıllarında, 24 Şubat 1941’de İzmir’de dünyaya gelmişti.

Ece Aksoy, gazeteci Tunca Aksoy ile evli olduğu yıllarda sanat dünyasından birçok insanla tanıştı. Eşi gazeteci Tunca Aksoy 1979 yılında karaciğer hastalığından ölünce, Ece para kazanmanın yollarını aradı. O zamana kadar çalıştığı iş yerlerinden sigorta emeklisi olmuştu ancak para yetmiyordu. Bir yıl boyunca hediyelik eşya yapıp sattı, ancak iş yürümedi. Daha sonra Egemen Bostancı'nın referansıyla üç yıl hürriyet gazetesi için fotoroman prodüksiyonu yaptı.

Sonra birgün 1984 yılında Egemen Bostancı Ece Aksoy'a telefon ederek; "Günay restoranın sahibi Günay Tuncel ile Levent’te Nispetiye Caddesinde Stüdyo 54'ü açtık. Yukarısı bekleme odası gibi bir yer. Sen de orayı bar yap, çalıştır" dedi. Böylece Ece Bar açılmış oldu.

Ece Aksoy, Levent’te Nispetiye Caddesinde açtığı Ece bar’ı kapattıktan sonra Arnavutköy’de Kamacı sokak’ta üç katlı eski bir Rum evini lokantaya dönüştürdü. Daha sonra Bodrum Gölköy’e yerleşip 70 yataklı bir otel işletti. Otelciliği sevmedi. Kuruçeşme’de Ece bar’ı ve Aynalı meyhane’yi açtı ve işletmeye başladı. Bir süre sonra bar ve meyhane’nin işletmesini devretti.

İşletmesini devrettikten sonra bir süre evde oturan Ece Aksoy, daha sonra tasarımcı arkadaşı Berna Bora’nın teşvikiyle Tepebaşı’nda eski bir işkembeci dükkânını Berna Bora yeniden iç tasarımını yaparak 2007 yılından beri tekrar işletmeye başladı.

