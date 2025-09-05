Antalya'da Evde Düşen Kadın Kapı Kırılarak Kurtarıldı
Antalya'daki evinin banyosunda düşen 80 yaşındaki kadına, itfaiye ekipleri balkon kapısını baltayla kırarak ulaştı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında oturan 80 yaşındaki kadın, banyoda dengesini kaybedip düştü.
Yaşlı kadının havalandırma boşluğuna vurduğu sesi duyan komşuları, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eve dış kapıdan giremeyince itfaiye aracının merdiveniyle üçüncü kattaki dairenin balkonuna indi. Balkon kapısı itfaiye personeli tarafından baltayla kırıldı.
Sağlık ekipleri, içeri giren itfaiye personelinin dış kapıyı açmasıyla eve girerek yaşlı kadına müdahale etti.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA