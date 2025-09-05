Aynı eve 3. baskın: Bu kadın, köpeklere kâbus yaşatıyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir evde sağlıksız koşullarda tutulan 20 köpek, komşuların kötü koku ve havlama şikâyeti üzerine düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Bayraklı'nın Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde bir evden yayılan kötü koku ve yoğun havlama sesleri, mahallelinin ilgisini çekti. Durumun Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile Bayraklı Tarım İlçe Müdürlüğü’ne bildirilmesinin ardından adrese gelen ekipler, farklı cinslerden 20 köpeğin dar alanda tutulduğunu belirledi.

CEZA DA DURDURMUYOR!

HAYTAP Başkan Yardımcısı Avukat Senem Demirel Acar, eve üçüncü kez baskın yaptıklarını belirterek, "İlk baskında evde kafesler, yavrulu anneler vardı. Yaklaşık 37 köpek kurtardık. İkinci baskında sayı 47’ye çıktı. Bu yıl ise 20 köpek çıkardık" dedi.

Acar, ev sahibi hakkında daha önce köpek bakma yasağı kararı alındığını hatırlatarak, “İki yıl önce de ceza kesilmişti. Ancak kişi yasağa rağmen köpek toplamaya devam ediyor. Yıllarca merdiven altı üretim yapıp satmış. İzmir’de birçok kişi tarafından tanınıyor. Sahiplenilip bakılamayan köpekler de ona bırakılmış. Gerekli tedavilerinin ardından köpekler sıcak yuvalarına kavuşturulacak" diye konuştu.

