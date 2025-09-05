Türkiye'yi Sarsan Cinayet... Savcı Ercan Kayhan'a Son Veda

İstanbul'da boğazından bıçaklanarak hayatını kaybeden Savcı Ercan Kayhan için veda töreni düzenlendi. Törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç olmak üzere çok sayıda savcı katıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mustafa Can Gül isimli 19 yaşındaki katil tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'yi Sarsan Cinayet... Savcı Ercan Kayhan'a Son Veda - Resim : 1

Savcı Kayhan, Husumetlisi Mustafa Can Gül tarafından, Çekmeköy’deki bir restoranda öldürülmüştü.

Türkiye'yi Sarsan Cinayet... Savcı Ercan Kayhan'a Son Veda - Resim : 2

Kahyan için bugün cuma namazının ardından Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde bir cenaze töreni düzenlenirken, törene, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu ve birçok cumhuriyet savcısı da katıldı.

Türkiye'yi Sarsan Cinayet... Savcı Ercan Kayhan'a Son Veda - Resim : 3

Savcı Kayhan’ın naaşı Maltepe Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.

Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı: İşte Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül'ün İlk İfadesi...Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı: İşte Savcı Ercan Kayhan'ı Öldüren Mustafa Can Gül'ün İlk İfadesi...Gündem

Kaynak: ANKA

Etiketler
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan
Son Güncelleme:
Çorum'da Feci Kaza! Minibüs ile Otomobil Birbirine Girdi, Yaralılar Var Çorum'da Feci Kaza! Minibüs ile Otomobil Birbirine Girdi, Yaralılar Var
Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu! 215 Binden Fazla Hap Ele Geçirildi Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu! 215 Binden Fazla Hap Ele Geçirildi
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
Böyle Maç Mı Kazanacaksınız! Galatasaray’ın Devler Ligi'ndeki Rakibinden Hain Plan: Tüm Hukukçuları Devreye Soktular Aslan İçin Hain Plan
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Flaş Karar: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti Okul Saatleri Değişti
Van’ın Göbeğinde Keşfettiler! Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Yığıntı Halinde Bulundu: Bir Tanesi Bile Çok Değerli Arkeoloji Tarihinde Bir İlk, Çok Değerli
YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul: İlçe Kongreleri Devam Edecek YSK'dan CHP'ye Bir Ret, Bir Kabul
Ay Yıldız Bir Esti Tam Esti! Spor Yorumcuları Türkiye'nin Gürcistan Zaferinin Kritik Noktasını Açıkladı: ‘Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı’ Montella Küllerinden Doğan Yeni Bir Takım Yarattı
CHP İstanbul İl Yönetimine Atanan 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak! 'Kayyım Heyeti'nde Çatlak!