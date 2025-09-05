Türkiye'yi Sarsan Cinayet... Savcı Ercan Kayhan'a Son Veda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mustafa Can Gül isimli 19 yaşındaki katil tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Savcı Kayhan, Husumetlisi Mustafa Can Gül tarafından, Çekmeköy’deki bir restoranda öldürülmüştü.

Kahyan için bugün cuma namazının ardından Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde bir cenaze töreni düzenlenirken, törene, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu ve birçok cumhuriyet savcısı da katıldı.

Savcı Kayhan’ın naaşı Maltepe Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.

