Samsun'da Dehşet! Çöp Kamyonu Can Aldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde A.T. (50) idaresindeki 55 AJV 175 plakalı çöp kamyonu, Hasabahçe Sokak'tan 181. Sokak'a dönüş yaptığı sırada yolda yürüyen Hava Karabaş'a (65) çarptı. Karabaş, kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklendi.

Çöp kamyonu, ezdiği kadını 6 metre sürükledi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: AA