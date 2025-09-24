Samsun'da Dehşet! Çöp Kamyonu Can Aldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da Dehşet! Çöp Kamyonu Can Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun'un Çarşamba ilçesinde A.T. (50) idaresindeki 55 AJV 175 plakalı çöp kamyonu, Hasabahçe Sokak'tan 181. Sokak'a dönüş yaptığı sırada yolda yürüyen Hava Karabaş'a (65) çarptı. Karabaş, kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklendi.

Samsun'da Dehşet! Çöp Kamyonu Can Aldı - Resim : 1
Çöp kamyonu, ezdiği kadını 6 metre sürükledi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler
Samsun
Çevirmeye Takılan Araçtan Tarihi Hazine Çıktı! Çevirmeye Takılan Araçtan Tarihi Hazine Çıktı!
Bursa’da Kanlı Hesaplaşma! Polis Kaçan Şüpheliyi Arıyor Bursa’da Kanlı Hesaplaşma! Polis Kaçan Şüpheliyi Arıyor
Taze Başkan Sadettin Saran’a Soğuk Duş! TFF Olağanüstü Toplanıyor: Dünyası Başına Yıkıldı TFF Olağanüstü Toplanıyor
Ütü Masasındaki Gizli Özellik! H Harfi Süs Değil, Bakın Ne İşe Yarıyormuş Ütü Masasındaki Gizli Özellik! H Harfi Süs Değil, Bakın Ne İşe Yarıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Tunç Soyer'in Yargılandığı Kooperatif Davasında Flaş Karar Tunç Soyer'in Yargılandığı Davada Flaş Karar
Bursa’da Kanlı Hesaplaşma! Polis Kaçan Şüpheliyi Arıyor Bursa’da Kanlı Hesaplaşma! Polis Kaçan Şüpheliyi Arıyor
Fed Başkanı Powell’ın Uyarıları Wall Street’i Vurdu! Fed Başkanı Powell’ın Uyarıları Wall Street’i Vurdu!
Samsun'da Dehşet! Çöp Kamyonu Can Aldı Samsun'da Dehşet! Çöp Kamyonu Can Aldı
Eşini Dövdüğü Görüntüleri Paylaşan Zanlı Gözaltına Alındı Eşini Dövdüğü Görüntüleri Paylaşan Zanlı Gözaltına Alındı